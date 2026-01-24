Trump acusa autoridades democratas de 'incitarem a insurreição'

O prefeito de Minneapolis e o governador de Minnesota se manifestaram após agentes do Serviço de Imigração e Alfândega matarem uma pessoa neste sábado (24)

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o prefeito de Minneapolis e o governador de Minnesota de "incitarem a insurreição" neste sábado (24), após a resposta deles à morte de um civil pelas mãos de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

"O prefeito e o governador estão incitando a insurreição com sua retórica pomposa, perigosa e arrogante", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, intensificando seu confronto com o prefeito Jacob Frey e o governador Tim Walz, ambos democratas.

Trump já havia ameaçado invocar a Lei de Insurreição para enviar soldados a Minnesota.

A morte ocorreu menos de três semanas depois de a cidadã americana Renee Good ter sido baleada e morta por um agente do ICE durante uma operação contra imigrantes irregulares.

O governo dos Estados Unidos insistiu que seus agentes agiram em legítima defesa enquanto buscavam “um estrangeiro em situação irregular procurado por agressão violenta” em uma “operação seletiva”, segundo um comunicado.

Já o governador de Minnesota, Tim Walz, exigiu que as autoridades estaduais conduzissem uma investigação. “Não se pode confiar no governo federal para liderar esta investigação. O estado vai cuidar disso, ponto final”, disse.

Um vídeo que circula nas redes sociais, posteriormente confirmado pelas autoridades, mostra vários agentes, incluindo ao menos um com um colete com a inscrição “POLÍCIA”, cercando uma pessoa no chão e golpeando-a várias vezes. Ouvem-se vários tiros.

Em coletiva de imprensa, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, instou o presidente Donald Trump a pôr fim à operação federal anti-imigração, que tem provocado amplas manifestações, algumas violentas.

“Este é o momento de agir como um líder. Coloque Minneapolis, coloque os Estados Unidos em primeiro lugar neste momento; vamos alcançar a paz. Vamos encerrar esta operação”, destacou.