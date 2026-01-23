Trump diz que Canadá é contra o Domo Dourado sobre Groenlândia e critica acordo com China

O republicano retirou o convite para o Canadá integrar o Conselho da Paz em Gaza

Donald Trump, presidente dos EUA ( SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que o governo canadense é contra a construção do Domo Dourado sobre a Groenlândia, mesmo que ele proteja o Canadá, e mudou o tom sobre a o recente acordo de Ottawa com Pequim.

"O Canadá é contra a construção do Domo Dourado sobre a Groenlândia, mesmo que o Domo Dourado protegesse o Canadá. Em vez disso, eles votaram a favor de fazer negócios com a China, que irá "devorá-los" dentro do primeiro ano!", escreveu Trump na Truth Social.

O republicano retirou ontem o convite para o Canadá integrar o Conselho da Paz em Gaza e o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, disse que as declarações do primeiro-ministro canadense, Mark Carney,sobre a China devem ser vistas como "ruído político".

Trump provavelmente usará o pacto comercial do Canadá com a China sobre veículos elétricos como alavanca para extrair concessões durante as negociações do USMCA, diz a Eurasia Group. A empresa de consultoria de risco global afirma que a administração republicana não vê o acordo sobre veículos elétricos como uma ameaça imediata, mas Washington não ficará satisfeita com a estratégia de diversificação comercial de Carney e suas declarações em Davos criticando o uso agressivo do poder econômico pelos EUA.