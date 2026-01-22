Mundo
PRESIDENTE DOS EUA
Trump diz que estrutura para acordo da Groenlândia está sendo trabalhada e será 'incrível' para os EUA
Declaração foi dada na rede Truth Social
Publicado: 22/01/2026 às 17:00
Presidente dos EUA, Donald Trump, durante entrevista coletiva (SAUL LOEB / AFP)
O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 22, que a estrutura para o acordo da Groenlândia está "sendo trabalhada" e que "será incrível para os Estados Unidos".
Em postagem na rede Truth, o republicano também disse que o 'Conselho da Paz' é algo que o mundo "nunca viu antes - muito especial".
De volta a Washington D.C., ele ainda pontuou que teve uma estadia incrível em Davos.
