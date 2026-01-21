° / °
Secretário-geral

Chefe da Otan diz que soberania da Groenlândia não foi discutada em diálogo com Trump

Secretário-geral da Otan se reuniu com o presidente americano nesta quarta-feira (21)

AFP

Publicado: 21/01/2026 às 21:35

Secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte /JOHN THYS / AFP

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou nesta quarta-feira (21) que não discutiu o tema da soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia durante sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Quando perguntado se a Groenlândia seguiria sendo território da Dinamarca, após o anúncio de Trump de um marco de acordo sobre a ilha do Ártico, Rutte disse à emissora Fox News que "o tema já não voltou a surgir" em suas "conversas desta noite com o presidente" americano.

"Está focado no que devemos fazer para proteger esta imensa região ártica, onde estão ocorrendo mudanças, onde chineses e russos estão cada vez mais ativos", acrescentou Rutte.

