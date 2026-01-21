Acordo esboçado sobre a Groenlândia nos dá tudo que precisamos, diz Trump em Davos

O presidente americano afirmou que formou uma estrutura de futuro acordo em relação à Groenlândia em reunião com o secretário-geral da Otan

Presidente dos EUA, Donald Trump (FABRICE COFFRINI/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 21, que o acordo que foi esboçado para a aquisição da Groenlândia dará "tudo" que os EUA precisam para garantir as seguranças necessárias no Ártico.

"Esse acordo será de longo prazo, duraria para sempre", disse Trump à CNN após reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

Trump afirmou que formou uma estrutura de futuro acordo em relação à Groenlândia em reunião com Rutte. Ele também anunciou que não serão aplicadas as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro contra oito países europeus.

Segundo Trump, a proposta sobre a Groenlândia coloca todos os aliados dos Estados Unidos "numa boa posição".