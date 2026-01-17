Milei anuncia que foi convidado por Trump para integrar 'conselho de paz' para Gaza

Ao compartilhar uma imagem da carta-convite, Milei escreveu no X que será "uma honra" acompanhar a iniciativa presidida pelo próprio Trump

Presidente da Argentina, Javier Milei (LUIS ROBAYO / AFP)

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou neste sábado (17) que recebeu um convite de seu contraparte dos Estados Unidos, Donald Trump, para se juntar como membro fundador do "conselho de paz" para Gaza, anunciado na última quinta-feira.

Ao compartilhar uma imagem da carta-convite, Milei escreveu no X que será "uma honra" acompanhar a iniciativa presidida pelo próprio Trump e integrada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

"É uma honra para mim ter recebido esta noite o convite para que a Argentina se junte, como membro fundador, ao Conselho da Paz, uma organização criada pelo Presidente Trump para promover a paz duradoura em regiões afetadas por conflitos, começando pela Faixa de Gaza.

A Argentina sempre estará ao lado dos países que enfrentam o terrorismo de frente, que defendem a vida e a propriedade e que promovem a paz e a liberdade. É uma honra para nós compartilharmos tão grande responsabilidade", escreveu.

