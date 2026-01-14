EUA: suspensão de vistos a 75 países não se aplicará a trabalho ou turismo

Os Estados Unidos vão congelar a emissão de vistos do Brasil e de mais 74 países a partir de 21 de janeiro

A suspensão pelo Departamento de Estado dos EUA de vistos de imigração para cidadãos de 75 países começará a valer a partir de 21 de janeiro e não se aplicará a candidatos que buscam vistos de não-imigrante, categoria que inclui vistos temporários de turismo ou negócios e compõe a grande maioria dos solicitantes.

O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que instruiu os oficiais consulares a interromper as aplicações de vistos de imigração dos países afetados - como Brasil, Afeganistão, Irã, Rússia e Somália. A orientação segue uma ordem mais ampla, emitida em novembro de 2025, que endureceu as regras em torno de potenciais imigrantes que possam se tornar "encargos públicos" nos EUA.

O departamento suspenderá o processamento de vistos de imigrantes de 75 países cujos migrantes recorrem a programas de assistência social pagos pelo povo americano em "taxas inaceitáveis", afirmou a embaixada dos EUA no Brasil na rede X.

"O congelamento deve ficar em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não extrairão riqueza do povo americano", acrescentou.

A embaixada ainda pontuou que Washington está trabalhando para garantir que a generosidade do povo norte-americano "não seja mais abusada" e que a administração Trump sempre colocará os "EUA em primeiro lugar".



