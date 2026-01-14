Irã acusa EUA de buscar 'pretexto' para 'intervenção militar'

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

A representação do Irã na ONU acusou, nesta terça-feira (13), os Estados Unidos de buscarem "um pretexto para uma intervenção militar", depois que o presidente Donald Trump ameaçou agir "de maneira muito firme" contra Teerã em caso de execuções de pessoas detidas durante as manifestações.

"As fantasias e a política dos Estados Unidos para o Irã têm como base uma mudança de regime, com sanções, ameaças, distúrbios orquestrados e caos como modus operandi para fabricar um pretexto para uma intervenção militar", disse a representação iraniana em mensagem no X, acompanhada de uma carta de protesto endereçada aos dirigentes das Nações Unidas.

Além disso, a missão iraniana prometeu que "o manual" empregado por Washington "voltará a fracassar".