ESTADOS UNIDOS

Trump ordena retirada dos EUA de 66 organizações internacionais, 31 vinculadas à ONU

Assinatura de decreto foi anunciada pela Casa Branca nesta quarta-feira (7)

AFP

Publicado: 07/01/2026 às 20:39

Donald Trump, presidente dos EUA/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Donald Trump, presidente dos EUA (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente Donald Trump assinou um decreto nesta quarta-feira (7) no qual ordena a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais que "já não servem aos interesses" nacionais, anunciou a Casa Branca.

A ordem envolve 31 organizações das Nações Unidas e 35 entidades que não pertencem à ONU, informou em um comunicado publicado no X, sem nomeá-las.

Trump já retirou Washington de várias entidades globais em seu segundo mandato.

