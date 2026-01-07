Mundo
ESTADOS UNIDOS
Trump ordena retirada dos EUA de 66 organizações internacionais, 31 vinculadas à ONU
Assinatura de decreto foi anunciada pela Casa Branca nesta quarta-feira (7)
Publicado: 07/01/2026 às 20:39
Donald Trump, presidente dos EUA (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
O presidente Donald Trump assinou um decreto nesta quarta-feira (7) no qual ordena a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais que "já não servem aos interesses" nacionais, anunciou a Casa Branca.
A ordem envolve 31 organizações das Nações Unidas e 35 entidades que não pertencem à ONU, informou em um comunicado publicado no X, sem nomeá-las.
Trump já retirou Washington de várias entidades globais em seu segundo mandato.
