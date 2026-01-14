Rede social X volta a ficar acessível na Venezuela após bloqueio de um ano por Maduro

Rede social X ( AFP)

A Venezuela voltou a ter acesso à rede social X a partir da noite desta terça-feira (13), após o bloqueio ordenado há mais de um ano pelo presidente deposto Nicolás Maduro, na esteira de sua questionada reeleição em julho de 2024.

Maduro suspendeu a plataforma em 9 de agosto de 2024, pouco depois de ser proclamado vencedor das eleições presidenciais em meio a denúncias de fraude.

Ministros, parlamentares e instituições do governo interromperam imediatamente o uso dessa rede social, que era o principal canal de informação do país. Desde então, seu acesso dentro de Venezuela só era possível mediante o uso de uma rede privada, também conhecida como VPN.

A AFP constatou que usuários da operadora telefônica Digitel tinham acesso ao X. Em outras companhias, como Movistar e a estatal Cantv, o acesso à plataforma ainda era parcial.

Altos dirigentes do chavismo - como a presidente interina Delcy Rodríguez e o ministro de Interior Diosdado Cabello - publicaram mensagens mais cedo para informar que estavam retomando o uso do X.

"Retomamos contato por esta via. A Venezuela segue de pé, com força e consciência histórica. Permaneçamos unidos, avançando rumo à estabilidade econômica, à justiça social e ao estado de bem-estar social que merecemos!", publicou Delcy Rodríguez.

A presidente interina assumiu o poder após a captura de Maduro em 3 de janeiro, durante ataques de forças americanas que deixaram mais de 100 mortos na Venezuela, segundo dados oficiais.

No perfil de Maduro no X também foi publicada uma mensagem com uma fotografia sua ao lado de sua esposa, Cilia Flores. "Queremos eles de volta", diz o texto da publicação. Ambos estão sendo processados pela Justiça americana por supostas acusações de tráfico de drogas.