Trump traça esquema protetor do petróleo para a Venezuela e tenta engajar multinacionais

Donald Trump, presidente dos EUA (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

A Venezuela enfrenta um futuro petrolífero sob estrita tutela, segundo os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu nesta sexta-feira (9) cerca de vinte empresas internacionais na Casa Branca para tentar engajá-las nessa espécie de proteção energética.

A resposta dos dirigentes da indústria, alguns deles já apresentados na Venezuela há décadas, foi cautelosa, à espera de que se esclareça a situação política e, sobretudo, o marco legal para seus investimentos.

Os Estados Unidos decidirão quais empresas petrolíferas poderão operar na Venezuela e atuarão como intermediários entre elas e o governo, garantiu Trump.

“Vamos tomar uma decisão sobre quais petrolíferas vão entrar [na Venezuela]”, disse.

“Vocês estão negociando diretamente conosco, não estão negociando com a Venezuela de forma alguma, não queremos que negociem com a Venezuela”, anunciou o presidente republicano.



Cinco navios apalpados

Após a saída do país do presidente deposto Nicolás Maduro, agora em Nova York à espera de julgamento, o governo americano detalhou os primeiros passos.

O setor venezuelano, já prejudicado pela má gestão anterior, foi submetido a avaliações em 2019 e rapidamente migrou para o mundo opaco do contrabando internacional, com navios fantasmas que carregavam petróleo com destino a países como a China, com descontos.

Para forçar o governo, Washington utilizou seu desdobramento antidrogas naval, já presente no Caribe, o maior em décadas.

Em menos de um mês, cinco navios-tanque foram apreendidos, um deles ao largo da Islândia, no Atlântico Norte.

Nesta sexta-feira, as autoridades se apoderaram do Olina, carregado de petróleo, e a Guarda Costeira dos Estados Unidos, com apoio da Marinha, está à caça de outros navios.

O Olina retornará à Venezuela e seu petróleo será vendido legalmente, sob supervisão de Washington, garantiu Trump.

O plano havia sido detalhado dias antes pelo Departamento de Energia: vender todo o petróleo pelas vias normais, depositar o dinheiro em contas de bancos internacionais domiciliados nos Estados Unidos e, depois, repartir os recursos de forma equitativa entre as partes interessadas.

Mas o marco legal venezuelano é o que foi instaurado pelo "socialismo bolivariano" do então presidente Hugo Chávez (1999–2013).

E os antecedentes históricos remontam a 1976, quando o país nacionalizou os recursos naturais.

“Já tivemos nossos ativos confiscados lá duas vezes, então dá para imaginar que voltar pela terceira vez exigiria mudanças bastante significativas”, disse Trump o diretor-executivo da ExxonMobil, Darren Woods.

Trump disse a outro dirigente, Ryan Lance, da Conoco, quanto dinheiro perdeu quando deixou o país: “12 bilhões [de dólares]”, respondeu.

Lance parabenizou Trump por ter "tirado uma pessoa terrível", em alusão a Maduro.



Uma "agressão criminosa"

A cooperação com o atual governo de Rodríguez está sendo "excelente", assegurou pouco depois o secretário de Energia, Chris Wright, um jornalista.

“Nunca vi um país em que as condições e as relações mudaram tão rapidamente”, acrescentou.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmou nesta sexta-feira que seu país vive “uma grave agressão criminosa, ilegal e ilegítima”, embora tenha garantido que buscará uma solução pela “via diplomática”.

Trump pretende difundir a ideia de que transformará a Venezuela "em uma espécie de protetorado petrolífero ou colônia de hidrocarbonetos dos Estados Unidos. Bem, esses tempos ficaram muito, muito, muito para trás", disse à AFP Rafael Quiroz, especialista venezuelano em petróleo.

Além dos desafios legais e políticos, há questões de segurança e econômicas.

"Vocês têm total segurança. Uma das razões pelas quais não podem trabalhar [na Venezuela] é que não tinham garantias. Mas agora têm segurança total", enfatizou Trump.

Os investimentos para reconstruir um setor muito afetado por avaliações e má gestão são elevados.

Trump havia dito ao anunciar em uma reunião que os dirigentes pretendiam investir 100 bilhões de dólares, cifra que não foi mencionada durante o encontro.

O tom dos empresários foi diplomático.

“Estamos prontos para investir mais na Venezuela”, disse Josu Jon Imaz, da espanhola Repsol, já presente no país.

“Estamos prontos”, respondeu Wael Sawan, da Shell.