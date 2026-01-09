Presidente da Venezuela diz que enfrentará 'agressão' dos EUA pela 'via diplomática'

Declaração foi dada durante telefonema com os presidentes do Brasil, da Colômbia e da Espanha

Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez (FEDERICO PARRA / AFP)

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, manteve nesta sexta-feira (9) conversas telefônicas com os líderes do Brasil, da Colômbia e da Espanha, aos quais manifestaram a intenção de seu governo de enfrentar pela "via diplomática" o que classificou como "agressão criminosa" dos Estados Unidos.

Rodríguez informou, em comunicado, sobre o encontro virtual com os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro e Pedro Sánchez, "no contexto da grave agressão criminosa, ilegal e ilegítima perpetrada contra a República Bolivariana da Venezuela" em 3 de janeiro, quando os Estados Unidos bombardearam Caracas e prenderam Nicolás Maduro.

“Reafirmei que a Venezuela continuará enfrentando essa agressão pela via diplomática”, acrescentou pouco depois de anunciar que recebe uma comissão dos Estados Unidos e explora a retomada das relações diplomáticas com Washington.