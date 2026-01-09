Washington estuda reabrir embaixada em Caracas

Esta é a primeira vez que uma equipe do Departamento de Estado norte-americano se desloca para a Venezuela desde a captura do presidente Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela (AFP)

Segundo um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, o embaixador interino dos EUA na Colômbia, John McNamara, diplomatas e agentes de segurança da Unidade de Assuntos da Venezuela, sediada em Bogotá, viajaram nesta sexta-feira (09) para Caracas com o objetivo de realizar uma avaliação inicial para retomar gradualmente as operações diplomáticas com o país. Esta é a primeira vez que uma equipe do Departamento de Estado norte-americano se desloca para a Venezuela desde a captura do presidente Nicolás Maduro.

O governo da presidente interina, Delcy Rodríguez, também anunciou hoje que deu início a conversações preparatórias com os Estados Unidos para restabelecer a presença diplomática em ambos os países. “As conversações se destinam também a abordar as consequências derivadas do ataque à Venezuela e do sequestro de Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores, bem como a discutir uma agenda de trabalho de interesse mútuo", diz a nota do ministro das Relações Exteriores, Yvan Gil, que ainda confirmou a visita da delegação de diplomatas norte-americanos em Caracas.

O chefe da diplomacia venezuelana adiantou que seu país também enviará uma delegação a Washington para realizar as tarefas correspondentes, mas sem detalhar quando. “A Venezuela lidará com a agressão por meio de canais diplomáticos, convicta de que é esse o caminho legítimo para a defesa da soberania, a reposição do Direito Internacional e a preservação da paz", disse.

Gil ainda reiterou a condenação internacional de a Venezuela ter sido vítima de uma agressão criminosa, ilegítima e ilegal contra o seu território e o seu povo. “Ação que resultou na morte de mais de uma centena de civis e militares que, em defesa da pátria, foram assassinados em flagrante violação do Direito Internacional", afirmou.

Por outro lado, o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniu hoje com vários executivos de empresas petrolíferas na Casa Branca para discutir investimentos na Venezuela.

Mas, por enquanto isso, a administração Trump continua a manter o firme bloqueio às exportações de petróleo venezuelano, tendo inclusive apreendido hoje em águas internacionais mais um petroleiro que partia da Venezuela.

Os EUA retiraram os seus diplomatas e suspenderam as operações na Embaixada em Caracas em 2019, justificando a decisão com a deterioração da situação na Venezuela, se referindo ao agravamento da crise política, econômica e de segurança sob o regime de Maduro. Desde então, a Unidade de Assuntos da Venezuela tem operado com uma equipe de diplomatas norte-americanos na Embaixada em Bogotá, na Colômbia.