'Não estamos subordinados nem submetidos', diz presidente da Venezuela

Trump exaltou a "sintonia muito boa" com o governo interino

Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez (PEDRO MATTEY / AFP)

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta quinta-feira (8) que "houve combate" contra os Estados Unidos durante a captura do mandatário deposto Nicolás Maduro e de sua esposa, e descartou que seu país esteja "submetido" às pressões de Donald Trump.

O ataque militar de 3 de janeiro em Caracas e outros três estados da Venezuela deixou pelo menos 100 mortos, segundo dados oficiais. As forças americanas capturaram Maduro e sua esposa Cilia Flores, que enfrentam várias acusações na Justiça americana, incluindo narcotráfico.

"Aqui ninguém se entregou. Aqui houve combate e houve combate por esta pátria", disse Delcy durante um ato em homenagem aos mortos durante a operação americana.

A presidente interina abraçou familiares dos mortos em um ato protocolar, cercada pelo alto comando das forças armadas da Venezuela e figuras políticas como o chanceler cubano Bruno Rodríguez.

Os militares são considerados um pilar fundamental do chavismo. Sua cúpula apoia Delcy Rodríguez e jura lealdade a Maduro.

"Não estamos subordinados nem estamos submetidos. Temos dignidade histórica e temos compromisso e lealdade com o presidente Nicolás Maduro, que foi sequestrado", acrescentou.

Trump declara abertamente que os Estados Unidos vão ditar as decisões ao governo interino, que aceitou negociar com Washington seu petróleo afetado por sanções.

Além disso, o mandatário afirmou nesta quinta-feira, em entrevista ao New York Times, que os Estados Unidos poderiam manter por anos o controle da Venezuela e de seu petróleo.

O republicano exaltou a "sintonia muito boa" com o governo interino.