Lula e presidente da Colômbia, Gustavo Petro, discutem crise na Venezuela em telefonema

Lula e Petro concordaram que a situação na Venezuela deve ser resolvida "exclusivamente por meios pacíficos, da negociação e do respeito à vontade do povo venezuelano"

Lula e Gustavo Petro (Ricardo Stuckert/PR e FEDERICO PARRA/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou ao telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na tarde desta quinta-feira (8). O assunto da chamada, conforme nota divulgada pelo Palácio do Planalto, foi a situação na Venezuela.

“Os dois mandatários manifestaram grande preocupação com o uso da força contra um país sul-americano, em violação ao direito internacional, à Carta das Nações Unidas e à soberania da Venezuela. E destacaram que tais ações constituem um precedente extremamente perigoso para a paz e a segurança regionais e para a ordem internacional”, diz o comunicado.

Lula e Petro concordaram, ainda, que a situação na Venezuela deve ser resolvida “exclusivamente por meios pacíficos, da negociação e do respeito à vontade do povo venezuelano”, e saudaram o anúncio de liberação de presos nacionais e estrangeiros feito pela Assembleia Nacional da Venezuela nesta quinta.

O presidente brasileiro informou que, a pedido da Venezuela, serão enviados ao país 40 toneladas de insumos e medicamentos, de um total de 300 toneladas já arrecadadas, para reabastecer o estoque de produtos e soluções para diálise que estavam em um centro de abastecimento atingido pelos bombardeios do último dia 3 de janeiro.

“Brasil e Colômbia reafirmaram sua intenção de seguir cooperando em prol da paz e da estabilidade na Venezuela, país com o qual compartilham extensas fronteiras. Recordaram nesse contexto, os importantes contingentes de migrantes venezuelanos que têm acolhido nos últimos anos”, finaliza a nota.

