'Injustiça não será eterna', diz María Corina Machado após libertação de presos na Venezuela

Maria Corina Machado (Federico PARRA / AFP)

A líder opositora venezuelana María Corina Machado classificou nesta quinta-feira (8) as libertações de presos políticos em seu país como um "ato de restituição moral" e afirmou que a "injustiça não será eterna".

As autoridades venezuelanas anunciaram mais cedo um "número importante" de libertações, em meio à pressão dos Estados Unidos após a derrubada do presidente Nicolás Maduro.

"Este dia importa porque reconhece o que sempre soubemos, que a injustiça não vai ser eterna e que a verdade, ainda muito ferida, acaba abrindo caminho", disse a vencedora do Prêmio Nobel da Paz em um áudio divulgado em suas redes sociais. "Recebam este momento como um ato de restituição moral, como a confirmação de que sua firmeza não foi em vão."