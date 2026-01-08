Com lista extensa de exigências, milionário britânico procura esposa e promete salário anual de R$ 315 mil

A série de requisitos do milionário inclui que a escolhida seja uma "boa reprodutora", tenha pelo menos 20 anos a menos que ele e aptidão para administrar dois castelos

A busca inusitada de um aristocrata britânico tem movimentado a internet nas últimas semanas. Aos 79 anos, Sir Benjamin Slade está procurando por uma nova esposa e promete oferecer um salário anual de £50 mil (cerca de R$ 315 mil), além de moradia, carro, férias e despesas pagas, para a mulher que atender sua longa lista de exigências.

A série de requisitos do milionário, descendente do rei Carlos II e dono de uma propriedade de 526 hectares na Inglaterra, inclui que a escolhida seja uma “boa reprodutora”, capaz de lhe dar dois herdeiros homens, tenha pelo menos 20 anos a menos que ele, boa resistência física, inteligência, boa sociabilidade e aptidão para administrar dois castelos, uma área de criação de galos-silvestres e toda a vida social dele.

Também é preciso que a candidata tenha formação em Direito ou Contabilidade, porte de arma e licença para dirigir. Uma permissão para pilotar helicópteros não é obrigatória, mas seria apreciada.

No passado, Slade participou do programa “Millionaire Age Gap Love”, onde acrescentou características como ter 1,67 m de altura, saber dança de salão, jogar bridge e gamão, gostar de palavras cruzadas à sua lista de desejos.

Entre os critérios de eliminação, estão ser do signo de Escorpião, ter problemas com abuso de álcool, usar drogas e vir de países que comecem com a letra “I” ou tenham verde em suas bandeiras. O aristocrata também diz preferir canadenses, americanas, alemãs e “europeias do Norte”, o que ele chama de “pessoas semelhantes”.

De acordo com Slade, suas exigências são “práticas” e não discriminatórias, uma vez que “grandes casas precisam de esposas para administrá-las”. A procura por uma esposa, por sua vez, é justificada pela necessidade de um herdeiro, já que o imposto de herança britânico, que chega a 40%, só pode ser contornado caso seus bens sejam transferidos diretamente para sua esposa, e ela sobreviva pelo menos sete anos após sua morte.

O aristocrata já foi casado uma vez, e o relacionamento chegou ao fim em 1991. Em 2021, ele teve uma filha com a poetisa americana Sahara Sunday Spain, com quem cancelou dois casamentos. Slade não tem contato com a criança.

