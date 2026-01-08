Nova pirâmide alimentar dos EUA: veja as diretrizes recomendadas pelo governo Trump

As novas diretrizes foram anunciadas na quarta-feira (7)

Vegetais (Freepik)

O governo de Donald Trump incentivou, na quarta-feira (7), os americanos a evitarem alimentos ultraprocessados e açúcares aumentados, ao mesmo tempo em que promove o consumo de carne vermelha e laticínios, alimentos que muitos nutricionistas consumiram desaconselhados anteriormente.

As novas diretrizes nutricionais federais enfatizam mais as proteínas do que as recomendações anteriores. O governo publicou um gráfico que coloca a carne, os laticínios e as gorduras saudáveis no mesmo nível que os vegetais e as frutas.

Os grãos integrais ricos em fibras, como a aveia, aparecem na parte inferior.

A ocorrência de nutricionistas e defensores da saúde pública foi errada: a recomendação de reduzir o açúcar e os alimentos processados foi recebida de forma positiva, mas a ênfase na proteína animal e nos laticínios integrais foi considerada "contraditória".

“Tudo me pareceu confuso, contraditório, ideológico e muito retrógrado”, disse Marion Nestle, professora emérita de nutrição da Universidade de Nova York.

O secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., prometeu que as novas diretrizes “revolucionarão” os hábitos alimentares dos Estados Unidos.

A Nestlé disse à AFP que desaconselhar os alimentos ultraprocessados é uma “recomendação muito sólida” e acrescentou que a apoia “de todo o coração”.

Mas também classificou as novas diretrizes como uma vitória para as indústrias de carne e dos laticínios.

Peter Lurie, presidente do Centro para a Ciência no Interesse Público, afirmou em um comunicado que a ênfase na proteína animal, nos laticínios integrais e na manteiga é "prejudicial" e "mina (...) as orientações baseadas na ciência".

Dados federais mostram que os alimentos ultraprocessados — incluindo produtos de panificação, doces embalados, salgadinhos e refrigerantes — representam cerca de 55% das calorias na dieta média dos americanos.