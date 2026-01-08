Manifestação de agricultores franceses contra acordo da UE e Mercosul mobiliza Paris

Bandeira do sindicato Coordination Rurale 87 em frente ao Arco do Triunfo durante protesto ( AFP)

Nesta quinta-feira (8), centenas de agricultores franceses, com cerca de 100 tratores, se mobilizaram contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul e estão concentrados junto a Torre Eiffel, ao Arco do Triunfo e no Porte d'Auteuil, uma área nobre e residencial, em Paris, Além da capital francesa, os manifestantes realizaram ações nos arredores de Bordeaux, no sudeste do país, com um bloqueio desde a véspera a um depósito de combustíveis em Bassens.

A manifestação foi organizada pelos principais sindicatos do setor desde a noite de ontem, que consideram a concorrência de produtos procedentes do bloco sul-americano desleal por terem menos controle e exigências ambientais entre outros fatores do que aos que são impostas trabalhadores rurais da França. Mas, o protesto ainda se deve também a discordância na gestão da crise da dermatose nodular contagiosa, uma doença viral transmitida por insetos que atinge principalmente o gado bovino. Uma vez que os sindicatos rejeitaram a medida decidida pelo governo que obriga ao abate de todos os animais quando é detectado um caso da doença em algum estabelecimento pecuário.

Os dirigentes da Coordenação Rural, da Federação Nacional dos Sindicatos de Produtores Agrícolas (FNSEA), entre outras organizações, se reuniram na última segunda e na terça-feira com o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, que, em conjunto com a equipe do governo, tentou evitar a onda de protestos.

Já na quarta-feira, a polícia francesa proibiu o acesso de tratores a certas áreas sensíveis de Paris, incluindo o Palácio do Eliseu, à residência oficial do primeiro-ministro, o Parlamento, os ministérios da Agricultura e da Transição Ecológica e o mercado de Rungis, entre outros.

Acordo UE-Mercosul

Em meados de dezembro, durante uma reunião do Conselho Europeu em Bruxelas, um protesto de agricultores do bloco econômico, com cerca de 5 mil agricultores e 500 tratores, levou ao adiamento da assinatura do acordo UE-Mercosul.

Agora, a Comissão Europeia busca conter a forte insatisfação do setor agrícola europeu e assegurar o apoio político necessário que falta para finalmente assinar o acordo comercial entre a UE e os países do Mercosul, previsto para a próxima semana.