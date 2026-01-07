° / °
Mundo
EUA

Trump anuncia que Venezuela comprará apenas produtos feitos nos EUA com dinheiro do petróleo

"Acabo de ser informado de que a Venezuela vai comprar ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receber de nosso novo acordo petrolífero", publicou Trump.

AFP

Publicado: 07/01/2026 às 19:44

Seguir no Google News Seguir

Donald Trump/Mandel NGAN / AFP

Donald Trump (Mandel NGAN / AFP)

A Venezuela comprará apenas produtos manufaturados nos Estados Unidos com o dinheiro obtido com o petróleo vendido sob supervisão de Washington, anunciou nesta quarta-feira (7) o presidente Donald Trump.

"Acabo de ser informado de que a Venezuela vai comprar ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receber de nosso novo acordo petrolífero", publicou Trump em sua rede Truth Social.

"Essas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos e medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos para melhorar a rede elétrica e as instalações energéticas da Venezuela", afirmou.

Veja também:

EUA , Trump , Venezuel , venezuela
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP