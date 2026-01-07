Mídia diz que EUA exigem que Venezuela corte relações com Rússia, China, Cuba e Irã

Casa Branca (foto: Karen Bleier/AFP)

De acordo com o noticiado hoje pelo canal norte-americano ABC, a Casa Branca quer que a Venezuela corte relações com tradicionais aliados, a Rússia, China, Cuba e Irã, como condição para o país poder explorar e vender o seu petróleo, e retirar o bloqueio parcial das exportações de petróleo crude venezuelano.

A decisão visa favorecer exclusivamente Washington nas vendas de petróleo pesado, segundo apontou a reportagem da ABC. A emissora também cita o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que teria conversado em sessões privadas com legisladores que os EUA acreditam poder pressionar o governo de Caracas, uma vez que os seus tanques de armazenamento de petróleo estão abarrotados. Rubio ainda alertou que a Venezuela poderia entrar em insolvência financeira em poucas semanas se não conseguir vender as suas reservas, ou seja, não conseguiria mais cumprir suas obrigações financeiras e pagar suas dívidas.

Enquanto a exigência do rompimento de Caracas nas relações com Pequim, Moscou, Teerã e Havana aprofundaria um realinhamento geopolítico dos EUA na região sul-americana, em especial na esfera energética e econômica.



Por outro lado, a China é o maior comprador da Venezuela, que exporta 80% do produto para os chineses. O Ministério das Relações Exteriores da China declarou que os interesses legítimos do seu país na Venezuela devem ser plenamente protegidos, e que qualquer pressão externa que procure restringir ou alterar a soberania venezuelana sobre seus próprios recursos naturais e todas as atividades econômicas em seu território constitui uma violação flagrante do direito internacional. Pequim condenou as ações de intimidação e uso de força por parte de qualquer país que tente impor condições econômicas e políticas sobre um país soberano, sobretudo quando isso afeta a estabilidade e os projetos de desenvolvimento de um parceiro estratégico.



No entanto, o senador republicano Roger Frederick Wicker confirmou em entrevista à ABC que o plano se baseia no controle das exportações de petróleo da Venezuela, mas que não faz parte da intenção dos EUA o envio de tropas norte-americanas.