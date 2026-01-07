Tempestade de neve na Europa causa mortes e afeta transportes

Esta fotografia mostra um caminhão com reboque preso após sair da estrada em Quarouble, no norte da França, em 7 de janeiro de 2026, antes da tempestade de neve Goretti. (Foto de François Lo Presti/AFP) ( AFP)

Nesta quarta-feira (7), a tempestade de neve Goretti acompanhada de fortes rajadas de vento que afetam parte da Europa já causou mortes e vários transtornos, principalmente ao sistema de transporte aéreo. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) emitiu alertas em todo o continente europeu.

Além disso, a intensa onda de frio intenso com nevasca e gelo levou as autoridades do Reino Unido, Espanha, Portugal, Países Baixos, Dinamarca e França a aconselhar o trabalho remoto e restrições à circulação de caminhões nas estadas.

Em Paris, cerca de cem voos tiveram que ser cancelados, sobretudo por causa da necessidade de fazer as operações de limpeza de neve nas pistas e de gelo nos aviões, o que comprometeu 40% dos movimentos previstos nos aeroportos parisienses. Nos aeroportos de Lisboa e do Porto foram registrados também cancelamentos, assim como em Bruxelas e Amsterdã, este com 800 voos cancelados.

Segundo as autoridades francesas, três pessoas morreram ontem em dois acidentes relacionados com o gelo no sudoeste da França, sendo duas delas numa colisão que envolveu dois ônibus e vários veículos numa estrada, além de provocar feridos. Outras duas vitima fatais foram registradas em acidentes rodoviários na capital.

O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, pediu ainda vigilância e atenção em todo o país devido à neve e ao gelo que estão a atingindo as regiões norte e o oeste.

Tabarot recomendou veementemente que as pessoas evitem qualquer deslocação por estrada na região de Paris, devido às intensas quedas de neve previstas.

O tráfego ferroviário na Holanda foi ainda fortemente atingido e a empresa ferroviária nacional holandesa, NS, recomendou apenas viagens absolutamente necessárias. E, nas estadas, além disso, o congestionamento chega a mais de 700 quilômetros.