Temporada França-Brasil terá mais de 40 atrações em Pernambuco (Foto: Divulgação)

A Embaixada da França no Brasil promoveu, nesta terça-feira, no Teatro da Caixa Cultural, uma apresentação dos destaques da Temporada França-Brasil 2025. O evento, que contou com a presença de artistas, intelectuais e representantes da cultura, celebra mais de dois séculos de relações diplomáticas entre os dois países e é fruto de um acordo entre os presidentes Emmanuel Macron e Luiz Inácio Lula da Silva.

A Temporada França-Brasil, que teve início em abril deste ano com eventos na França, agora se expande para o Brasil, com mais de 300 atividades programadas em 15 cidades até dezembro. Em Pernambuco, estão previstos cerca de 40 eventos que abordam temas como identidade, sustentabilidade, patrimônio e inovação, promovendo um intercâmbio cultural entre os dois países.

Entre os destaques da programação está a participação da cantora Zaho de SagDazan, uma das revelações da cena europeia, que se apresentará no festival No Ar Coquetel Molotov 2025. A artista, conhecida por sua fusão da tradição da chanson française com elementos eletrônicos contemporâneos, promete encantar o público pernambucano.

A programação em Pernambuco começa nos dias 4 e 5 de setembro com a apresentação do projeto coreográfico franco-brasileiro “Até aqui tudo bem”, dirigido por Bouba Landrille Tchouda, que será exibido na abertura do Festival Cena Cumplicidades. O espetáculo explora temas de luta, resistência e libertação e será apresentado no Teatro Santa Isabel.

Além disso, o MIMO Festival retorna a Olinda de 12 a 14 de setembro com um lineup de artistas franceses renomados, incluindo o saxofonista Samy Thiébault e o acordeonista Lionel Suarez, que prometem um intercâmbio musical rico e diversificado.

O Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, também será palco do espetáculo “A Mon Seul Désir” nos dias 9 e 10 de outubro, que discutirá a relação entre o homem e a natureza por meio de uma experiência que mescla dramaturgia, música e artes visuais.

Outro destaque será o Pavilhão Francês “Living With”, que será exibido no REC’n’Play, de 15 a 18 de outubro. O projeto, que aborda práticas coletivas e o direito à moradia digna, reflete sobre a arquitetura como um motor de transformação frente às crises contemporâneas, como as mudanças climáticas e desigualdades urbanas.

A programação também inclui a Residência Design e Artesanato, que ocorrerá de 27 de outubro a 1º de dezembro, promovendo intercâmbio de técnicas entre jovens graduados da Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs e estudantes brasileiros, além do No Ar Coquetel Molotov 2025, que acontecerá em 6 de dezembro.

Com um total de 40 atrações em Pernambuco e mais de 60 participações individuais, a Temporada França-Brasil 2025 promete ser um marco na promoção do diálogo intercultural entre Brasil e França, abordando questões centrais como clima, diversidade e democracia. A Embaixada da França no Brasil se compromete a divulgar a programação detalhada dos eventos ao longo dos próximos meses