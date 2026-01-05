Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela

Ela assume a presidência do país no lugar de Nicolás Maduro

Delcy Rodriguez (FEDERICO PARRA/AFP)

Delcy Rodríguez foi empossada nesta segunda-feira (5) como presidente interina da Venezuela, diante da ausência de Nicolás Maduro, que foi capturado junto com a esposa pelos Estados Unidos em uma operação militar.

"Venho com dor pelo sequestro de dois heróis que temos como reféns nos Estados Unidos", disse Rodríguez em seu juramento. "Venho também com honra jurar em nome de todos os venezuelanos".

Rodríguez era a vice-presidente de Maduro e a primeira na linha de sucessão. A Suprema Corte lhe ordenou assumir o cargo por 90 dias, prorrogáveis.