Trump garante que vice da Venezuela disse estar disposta a cooperar com EUA
Delcy Rodríguez teria dito ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, que está disposta a cooperar com Washington
Publicado: 03/01/2026 às 16:18
Vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto: Prensa Presidencial)
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, que está disposta a cooperar com Washington após a captura de Nicolás Maduro, afirmou neste sábado (3) Donald Trump.
"Marco acabou de ter uma conversa com ela e ela está disposta a fazer o que considerarmos necessário para que isso funcione", declarou o presidente americano sobre o futuro da Venezuela em uma coletiva de imprensa.