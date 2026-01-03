° / °
Trump garante que vice da Venezuela disse estar disposta a cooperar com EUA

Delcy Rodríguez teria dito ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, que está disposta a cooperar com Washington

AFP

Publicado: 03/01/2026 às 16:18

Vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto: Prensa Presidencial)

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, que está disposta a cooperar com Washington após a captura de Nicolás Maduro, afirmou neste sábado (3) Donald Trump.

"Marco acabou de ter uma conversa com ela e ela está disposta a fazer o que considerarmos necessário para que isso funcione", declarou o presidente americano sobre o futuro da Venezuela em uma coletiva de imprensa.

