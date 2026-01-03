° / °
VENEZUELA

Trump diz que opositora Machado 'não tem apoio ou respeito' necessários para governar Venezuela

Questionado se tinha tido contato com a opositora, que há meses apoia a pressão militar dos Estados Unidos, Trump respondeu negativamente

AFP

Publicado: 03/01/2026 às 16:12

A líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado discursa para apoiadores durante um protesto convocado pela oposição na véspera da posse presidencial, em Caracas, em 9 de janeiro de 2025/FEDERICO PARRA/AFP

Donald Trump afirmou neste sábado (3) que a Nobel da Paz e líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, não conta "com o apoio nem o respeito" necessários para governar seu país.

"Acho que seria muito difícil para ela estar à frente do país. Ela não conta com apoio nem respeito dentro de seu país. É uma mulher muito gentil, mas não inspira respeito", declarou o presidente americano em uma coletiva de imprensa em sua residência na Flórida.

Questionado se tinha tido contato com a opositora, que há meses apoia a pressão militar dos Estados Unidos, Trump respondeu negativamente.

