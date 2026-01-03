"Foram necessários 47 segundos", diz Trump sobre captura de Maduro

Após ser capturado pelas forças americanas, Maduro foi levado de helicóptero até um navio militar americano e de lá seguirá para Nova York, onde será julgado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que foram necessários 47 segundos para capturar o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Forças norte-americanas realizaram um ataque contra a Venezuela na madrugada deste sábado (3).

Segundo o presidente norte-americano, Maduro estava em uma espécie de fortaleza quando foi detido, mas não conseguiu entrar na sala mais segura do espaço. "Foram necessários 47 segundos, mas foi muito difícil. Ele chegou até a porta, mas não conseguiu fechá-la”, declarou.

"Tinha portas de aço. Tinha o que eles chamam de 'espaço de segurança', onde é aço maciço por todos os lados. Ele não conseguiu fechar esse espaço. Estava tentando entrar nele, mas foi surpreendido tão rápido que não chegou a entrar. Nós estávamos preparados", explicou.

Após ser capturado pelas forças americanas, Maduro foi levado de helicóptero até um navio militar americano e de lá seguirá para Nova York, onde será julgado.

Os Estados Unidos atacaram a Venezuela na madrugada, com bombardeios em Caracas e outras três localidades do país sul-americano. Cilia Flores, esposa de Maduro, também foi capturada na operação.

De acordo com Trump, o casal foi levado inicialmente para o navio de guerra Iwo Jima. "Eles estão em um navio e vão seguir para Nova York… Eles foram de helicóptero, num voo agradável. Tenho certeza de que eles adoraram", ironizou o presidente americano.

O USS Iwo Jima é um navio de guerra dos EUA, um porta-helicópteros usado para transportar fuzileiros navais, helicópteros e equipamentos. Ele funciona como uma espécie de base móvel no mar.

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou que Maduro e a esposa enfrentarão acusações criminais no Tribunal do Distrito Sul de Nova York. O ditador foi acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos contra os Estados Unidos.

