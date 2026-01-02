Suíça decreta luto após incêndio e autoridades tentam identificar vítimas

O presidente suíço Guy Parmelin considerou este um dos episódios mais traumáticos da história do país

O incêndio aconteceu em um bar na estação de esqui, na Suíça, durante uma festa de Ano-Novo. (AFP)

A Suíça anunciou luto oficial de cinco dias depois do incêndio que vitimou cerca de 40 pessoas que celebravam a passagem do ano novo no bar Constellation, na estância de esqui Crans-Montana, localizada nos Alpes Suíços, no distrito de Sierre, em Valais.

O presidente suíço Guy Parmelin considerou este um dos episódios mais traumáticos da história do país. "Foi um drama de proporções desconhecidas. Muitas vidas jovens que foram perdidas e interrompidas", disse.

Nesta sexta-feira (02), os investigadores também começaram a tentar identificar os corpos da tragédia, que ainda provocou mais de 100 feridos, muitos em estado grave. “As queimaduras sofridas pela multidão, essencialmente formada por jovens e adolescentes, foram tão graves que poderá levar dias ou semanas até que todas as vítimas do incêndio sejam identificadas”, reportaram.

Segundo as autoridades, as causas do incêndio estão sendo investigadas, porém algumas testemunhas relataram que teve inicio com dispositivos pirotécnicos colocados em garrafas de champanhe que pegaram fogo no teto, que desabou, e rapidamente se espalhou por todo o local.

A procuradora-geral da região de Valais, Beatrice Pilloud, adiantou que foram mobilizados recursos significativos para identificar as vítimas e devolver os seus corpos às famílias o mais rápido possível. "Está sendo realizada uma investigação que identificará as circunstâncias exatas do que aconteceu", afirmou, acrescentando que será verificado se o bar cumpria as normas de segurança e tinha o número necessário de saídas.

O governador de Valais, Mathias Reynard, apontou que os especialistas estão usando amostras dentárias e de DNA para a identificação. "Todo esse trabalho tem de ser feito, porque as informações são tão terríveis e sensíveis que nada pode ser dito às famílias a menos que tenhamos 100% de certeza", explicou.

De acordo com Reynard, já foi identificada a primeira vítima mortal, que é um jovem italiano de 17 anos. As autoridades reiteraram que o processo de identificação de corpos será demorado devido à gravidade das queimaduras provocadas pelo fogo.