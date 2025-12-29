EUA afirmam que atacaram cais de narcotraficantes na Venezuela

Donald Trump, presidente dos EUA (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Os Estados Unidos destruíram um cais usado para atracar embarcações alegadamente envolvidas no tráfico de droga na Venezuela. O ataque foi confirmado hoje pelo próprio presidente norte-americano, Donald Trump, sendo supostamente a primeira operação terrestre contra o território venezuelano, mas que ocorreu na semana passada.

A iniciativa dos EUA foi primeiramente revelada num programa da rádio nova-iorquina WABC, na qual Trump citou numa entrevista a destruição de uma grande instalação contra alegados barcos de narcotraficantes no Mar do Caribe, sem, no entanto explicitar a localidade. A entrevista foi divulgada na última sexta-feira pela WABC, mas somente nesta segunda-feira (29) que o presidente norte-americano a confirmou oficialmente.

Segundo Trump, a instalação foi arrasada. "Houve uma grande explosão na área de atracação onde carregam os navios do narcotráfico. Portanto, atingimos todos os barcos e agora estamos a atingir a zona. Foi na costa,", afirmou Trump na coletiva de imprensa, mas sem mencionar especificamente o local do ataque ou mesmo quem conduziu a operação. "Eu sei, mas não vou dizer. Sei exatamente quem foi, mas não quero dizer quem foi", acrescentou.

De acordo com a agência de notícias France-Press (AFP), este pode ser o primeiro ataque terrestre divulgado pela Casa Branca desde o início da sua campanha militar contra o tráfico de droga na América do Sul.

O líder dos EUA tem avisado que iria começar em breve a atacar alvos terrestres na sua campanha de pressão contra o regime do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que já abrangeu o bombardeio de cerca de 30 alegados barcos de tráfico de droga e a morte de mais de 100 dos seus ocupantes. Enquanto isso, Caracas nega o envolvimento com narcotraficantes e Maduro afirma que é uma tentativa de promover uma mudança de regime, derrubá-lo do poder e ainda se apoderar do petróleo do país.