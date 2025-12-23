Na ONU, Venezuela acusa Estados Unidos de 'extorsão'

Os Estados Unidos, que mantêm uma frota de guerra no Caribe desde agosto, anunciaram recentemente um bloqueio naval para evitar a exportação de petróleo venezuelano

Embaixador da Venezuela nas Nações Unidas, Samuel Moncada (ANGELA WEISS / AFP)

Washington está submetendo Caracas à "maior extorsão" de sua história, declarou nesta terça-feira (23) o embaixador da Venezuela nas Nações Unidas, depois que os Estados Unidos anunciaram um bloqueio aos navios petroleiros sancionados em meio a sua mobilização militar no Caribe.

"Estamos diante de uma potência que atua à margem do direito internacional, exigindo que nós venezuelanos abandonemos nosso país e o entreguemos [...] Trata-se da maior extorsão de que se tem notícia em nossa história", afirmou Samuel Moncada no Conselho de Segurança da ONU.

Os Estados Unidos, que mantêm uma frota de guerra no Caribe desde agosto, anunciaram recentemente um bloqueio naval para evitar a exportação de petróleo venezuelano.

O presidente Donald Trump acusa Caracas de usar a venda de petróleo para financiar "o narcoterrorismo, o tráfico de pessoas, os assassinatos e sequestros".

A Venezuela nega envolvimento com o narcotráfico e afirma que Washington busca derrubar seu presidente, Nicolás Maduro, para tomar as reservas de petróleo venezuelanas, as maiores do mundo.

Rússia e China criticam pressão dos EUA sobre Venezuela



Rússia e China criticaram duramente a pressão militar e econômica dos Estados Unidos sobre a Venezuela, que chamaram de "comportamento de caubói" e "intimidação".

"Os atos cometidos pelos Estados Unidos violam todas as normas fundamentais do direito internacional", apontou hoje o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, que descreveu o bloqueio como "uma agressão flagrante".

"A responsabilidade de Washington também se evidencia nas consequências catastróficas dessa atitude de caubói", acrescentou o embaixador, durante uma reunião de emergência solicitada pela Venezuela com o apoio, principalmente, de Moscou e Pequim.

"A China se opõe a todos os atos de unilateralismo e intimidação, e apoia todos os países na defesa da sua soberania e da dignidade nacional", declarou o representante chinês, Sun Lei.

"Os Estados Unidos farão tudo o que estiver em seu poder para proteger nosso hemisfério, nossas fronteiras e o povo americano", respondeu o embaixador de Washington na ONU, Mike Waltz.