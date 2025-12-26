Apostador ganha prêmio de US$ 1,81 bilhão em loteria americana

Os números sorteados foram 4, 25, 31, 52 e 59, com o Powerball 19. O bilhete premiado foi vendido em Cabot, Arkansas.

As probabilidades de ganhar o prêmio principal da Powerball são de 1 em 292,2 milhões. (ANGELA WEISS / AFP)

Um apostador do Arkansas venceu o prêmio da loteria americana Powerball de 1,81 bilhão de dólares (10 bilhões de reais) no sorteio da véspera de Natal, anunciou na quinta-feira (25) a empresa responsável.

O sorteio de quarta-feira representa o segundo maior prêmio da história da loteria dos Estados Unidos.

O vencedor pode optar por receber o valor total em 30 parcelas anuais ou receber um pagamento único de 834,9 milhões de dólares (4,625 bilhões de reais) antes dos impostos.

O maior prêmio da loteria americana é de 2,04 bilhões de dólares (11,3 bilhões de reais na cotação atual), concedido em novembro de 2022 a uma pessoa que comprou o bilhete na Califórnia.

