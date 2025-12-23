Brasil diz que mobilização militar dos EUA no Caribe viola Carta das Nações Unidas

Reunião do Conselho de Segurança da ONU no dia 23 de dezembro (Foto por ANGELA WEISS / AFP)

Durante discurso na Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (23), o Brasil afirmou que a mobilização militar dos EUA no Caribe e o bloqueio naval imposto à Venezuela violam a Carta das Nações Unidas e devem ser interrompidos imediatamente.

“A força militar reunida e mantida pelos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela e o bloqueio naval recentemente anunciado constituem violações da Carta das Nações Unidas. Portanto, devem cessar imediata e incondicionalmente em favor da utilização dos instrumentos políticos e jurídicos amplamente disponíveis”, declarou o embaixador brasileiro, Sérgio Danese.

O diplomata também destacou que Brasil defende o multilateralismo, a solução pacífica de controvérsias e o respeito estrito ao direito internacional.

“Medidas coercitivas unilaterais não têm fundamento na Carta das Nações Unidas e, muito menos, podem ser implementadas por meio do uso ou da ameaça da força”, afirmou. “Soluções baseadas na força são totalmente contrárias às melhores tradições e ao compromisso com a paz assumido pela América Latina e pelo Caribe", declarou Danese.

*Com informações do Metrópoles.