Papa condena as 'feridas abertas' das guerras na homilia de Natal
Papa Leão 14 discursou nesta quinta-feira (25) sobre a situação humanitária reflexo da guerra na Faixa de Gaza
Publicado: 25/12/2025 às 14:10
Papa falou sobre a situação humanitária na Faixa de Gaza, nesta quinta-feira (25) (Foto: ANDREAS SOLARO / AFP)
O papa Leão 14 denunciou nesta quinta-feira (25) o "absurdo" dos discursos bélicos e as "feridas abertas" que as guerras deixam no mundo, em sua homilia de Natal, durante a qual falou sobre a situação humanitária na Faixa de Gaza.
"Frágil é a carne das populações indefesas, provadas por tantas guerras, em curso ou concluídas, que deixam para trás escombros e feridas abertas", disse o pontífice durante a missa na basílica de São Pedro.
Em sua homilia, o papa também lembrou as "tendas de Gaza, expostas durante semanas à chuva, ao vento e ao frio", e as centenas de milhares de habitantes do território que enfrentam o inverno em condições extremas.