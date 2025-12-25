° / °
Papa condena as 'feridas abertas' das guerras na homilia de Natal

Papa Leão 14 discursou nesta quinta-feira (25) sobre a situação humanitária reflexo da guerra na Faixa de Gaza

AFP

Publicado: 25/12/2025 às 14:10

Papa falou sobre a situação humanitária na Faixa de Gaza, nesta quinta-feira (25)/Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

O papa Leão 14 denunciou nesta quinta-feira (25) o "absurdo" dos discursos bélicos e as "feridas abertas" que as guerras deixam no mundo, em sua homilia de Natal, durante a qual falou sobre a situação humanitária na Faixa de Gaza.

"Frágil é a carne das populações indefesas, provadas por tantas guerras, em curso ou concluídas, que deixam para trás escombros e feridas abertas", disse o pontífice durante a missa na basílica de São Pedro.

 

 

Em sua homilia, o papa também lembrou as "tendas de Gaza, expostas durante semanas à chuva, ao vento e ao frio", e as centenas de milhares de habitantes do território que enfrentam o inverno em condições extremas.

 

