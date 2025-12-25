Papa Leão 14 pede que fiéis abandonem a indiferença diante da guerra e das desigualdades

Papa falou para cerca de 26 mil pessoas, na Praça de São Pedro, no Vaticano, nesta quinta-feira (25)

No discurso, o papa enfatizou que todos poderiam contribuir para a paz agindo com humildade e responsabilidade (Foto: TIZIANA FABI / AFP)

O papa Leão 14, durante seu primeiro discurso de Natal nesta quinta-feira (25), instou os fiéis a abandonarem a indiferença diante daqueles que perderam tudo, como em Gaza, daqueles que estão empobrecidos, como no Iêmen, e dos muitos migrantes que cruzam o Mar Mediterrâneo e o continente americano em busca de um futuro melhor.

No discurso, o papa enfatizou que todos poderiam contribuir para a paz agindo com humildade e responsabilidade. O pontífice pediu ainda por “justiça, paz e estabilidade” no Líbano, Palestina, Israel e Síria, orações para “o povo atormentado da Ucrânia” e “paz e consolação” para as vítimas de guerras, injustiça, estabilidade política, perseguição religiosa e terrorismo, citando Sudão, Sudão do Sul, Mali, Burkina Faso e Congo.

Leão 14 dirigiu-se a cerca de 26 mil pessoas na Praça de São Pedro para o tradicional discurso papal “Urbi et Orbi”, em latim “Para a Cidade e para o Mundo”, que serve como um resumo dos males que afligem o mundo.