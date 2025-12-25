Missa do Galo reúne fiéis, entre eles a governadora Raquel Lyra e outras autoridades

A tradicional da Missa do Galo reuniu fiéis nesta véspera de Natal (24), no Quartel da Polícia Militar, no Derby, área central do Recife. A governadora Raquel Lyra (PSD) e outras autoridades também marcaram presença

Fiéis católicos celebraram a tradicional Missa do Galo na noite desta quarta (24), véspera de Natal. A 73° edição da solenidade, realizada no Quartel da Polícia Militar, no Derby, área central do Recife, também reuniu autoridades, entre elas, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD).

A celebração eucarística é uma das mais importantes do calendário natalino da Igreja Católica em Pernambuco. Nesta quarta (24), o evento religioso foi presidido pelo arcebispo militar do Brasil (emérito), dom Fernando Guimarães, após o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, ceder a presidência ao colega de arcebispado.

A chefe do Executivo estadual destacou a importância de trabalhar por justiça social e fraternidade entre os povos.

“Na noite de hoje, onde muitos conseguem se sentar ao redor da mesa, confraternizar com sua família e agradecer pelo ano que chega, é tempo também de orar por aqueles que não têm a ceia para comer. Para que a gente tenha a profunda consciência da missão que todos nós temos aqui e trabalhar por mais justiça social, por mais amor, por mais fraternidade entre os nossos povos”, declarou a governadora Raquel Lyra.

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, lembrou que a data é tempo de reconciliação e pacificação.

"O Natal fala, sobretudo, de perdão, de esperança e de solidariedade. Para mim, são as três grandes mensagens que esta data nos deixa. Admiremos também a beleza e a singeleza do menino Jesus, que na pequenez de Deus revela a sua grandeza em nós", reforçou.

Estiveram presentes também o secretário da Casa Militar, Hercílio Mamede; a secretária executiva de Defesa Social, Mariana Cavalcanti; o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres; o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, coronel Francisco Cantarelli; e o gerente-geral da Polícia Científica, Wagner Bezerra; além do vereador do Recife, Felipe Alecrim.