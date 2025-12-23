Trump insiste que os EUA precisam da Groenlândia

As posições de Washington e a insistência sobre o assunto provocaram fortes críticas do governo dinamarquês e do governo autônomo da Groenlândia

Donald Trump, presidente dos EUA (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Após a nomeação de um enviado especial para a Groenlândia, o presidente norte-americano Donald Trump aumentou a pressão e reiterou hoje a necessidade dos Estados Unidos assumirem o controle da região autônoma dinamarquesa alegando questões de segurança nacional.

Trump argumentou que os EUA precisam da Groenlândia não pelos minerais essenciais do território, enfatizando se pela segurança. Além disso, criticou a Dinamarca por não investir nada na ilha do Ártico e por ‘não ter um exército’.

"E se olharem para a Groenlândia, se virem à costa de cima a baixo, há navios russos e chineses por todo o lado. Precisamos dela para a segurança nacional. Temos de tê-la. A Groenlândia é importante. O novo enviado especial compreende o quão essencial a Groenlândia é para a nossa segurança nacional e vai defender veementemente os interesses do nosso país para a segurança e sobrevivência dos nossos aliados e, na verdade, do mundo", declarou.

As posições de Washington e a insistência sobre o assunto provocaram fortes críticas do governo dinamarquês e do governo autônomo da Groenlândia. Copenhague protestou contra a nomeação do enviado especial para a Groenlândia, Jeff Landry, atual governador do estado da Louisiana, que convocou o embaixador dos EUA, considerando a decisão de Trump totalmente inaceitável. “Pedimos a Washington que tivesse respeito pela integridade territorial da Dinamarca”, disse Lars Lokke Rasmussen, ministro das Relações Exteriores dinamarquês.

Por sua vez, Landry já defendeu anteriormente que o território autônomo deve fazer parte dos EUA. O enviado também afirmou que pretende conciliar o que designou por "cargo voluntário" com a função de governador da Louisiana.

A Groenlândia é um território do Ártico, que depende basicamente das receitas da pesca e da ajuda da Dinamarca, que cobre quase metade dos custos orçamentais.

Enquanto isso, 85% dos groenlandeses apontaram se opor a uma futura adesão aos Estados Unidos, segundo uma sondagem publicada no jornal groenlandês Sermitsiaq.