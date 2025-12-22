Trump nomeia enviado especial para a Groenlândia

A Groenlândia é um território autônomo da Dinamarca, que Trump objetiva ter o controle de uma parte da região

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (CHANDAN KHANNA / AFP)

No domingo, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou na sua rede social a nomeação de Jeff Landry, governador do Louisiana, para o cargo de enviado especial dos Estados Unidos para a Groenlândia. A Groenlândia é um território autônomo da Dinamarca, que Trump objetiva ter o controle de uma parte da região.

O governo de Copenhague já reagiu e considerou a decisão totalmente inadmissível. "Estou profundamente indignado com esta nomeação, que considero totalmente inaceitável. Irei convocar o embaixador dos EUA nos próximos dias para obter explicações”, afirmou Lars Lokke Rasmussen, ministro dinamarquês das Relações Exteriores .



Por sua vez, Landry já agradeceu a Trump a nomeação e prometeu trabalhar para que a Groenlândia faça parte dos Estados Unidos, acrescentando que o novo posto não afetará de modo algum as suas funções como governador do estado da Louisiana.



"O Jeff compreende o quão crucial a Groenlândia é para a nossa segurança nacional e defenderá com força os interesses do nosso país para a segurança e sobrevivência dos nossos aliados e, na verdade, do mundo inteiro. Parabéns, Jeff!", declarou Trump.

O presidente norte-americano já assumiu o desejo de anexar a Groenlândia e a importância do território para a segurança do seu país. Em março, dois meses após a tomada de posse, o vice-presidente JD Vance visitou a ilha do Ártico e disse que Copenhague não estava realizando um bom trabalho para mantê-lo seguro. Na ocasião, após a indignação na Dinamarca depois da ida de Vance ter se deslocado a Groenlândia sem ter sido convidado, o vice- presidente dos EUA se limitou a ir à base aérea norte-americana de Pituffik.

Também 85% dos groenlandeses afirmaram se opor a uma futura adesão aos Estados Unidos, de acordo com uma sondagem publicada no jornal groenlandês Sermitsiaq.