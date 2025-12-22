° / °
ESTADOS UNIDOS

Vince Zampella, um dos criadores de 'Call of Duty', morre em acidente de trânsito

Segundo a emissora NBC4, acidente ocorreu uma rodovia ao norte de Los Angeles

AFP

Publicado: 22/12/2025 às 20:12

Vince Zampella/KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Vince Zampella, um dos cérebros do famoso jogo “Call of Duty”, morreu em um acidente de trânsito, informou a imprensa americana nesta segunda-feira (22).

Segundo a emissora NBC4, Zampella morreu no domingo em um acidente que aconteceu com uma Ferrari em uma rodovia ao norte de Los Angeles.

O estúdio de Zampella criou alguns dos jogos eletrônicos mais vendidos do mundo.

Zampella era conhecido por ser o cocriador da franquia “Call of Duty”, em 2003, e fundador da Respawn Entertainment, o estúdio responsável pelos jogos “Titanfall”, “Apex Legends” e “Star Wars Jedi”.

 

 

