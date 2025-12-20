EUA, Catar, Egito e Turquia pedem moderação em Gaza

Países solicitaram às partes que acordaram um cessar-fogo na Faixa de Gaza que cumpram suas obrigações

A Faixa de Gaza foi praticamente reduzida a escombros após dois anos de combates, desencadeados pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.221 pessoas. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP) (Omar Al-Qattaa/AFP)

Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia pediram neste sábado (20) às partes que acordaram um cessar-fogo na Faixa de Gaza que cumpram suas obrigações e ajam com moderação, informou o enviado especial americano, Steve Witkoff, após conversas na cidade de Miami.

Autoridades desses países se reuniram com Witkoff para revisar a primeira etapa do cessar-fogo, que teve início em 10 de outubro. "Reafirmamos nosso compromisso com a totalidade do plano de paz de 20 pontos do presidente Donald Trump, e pedimos a todas as partes que mantenham suas obrigações, exerçam moderação e cooperem com os mecanismos de monitoramento", publicou o enviado americano no X.

O encontro ocorreu em meio à tensão contínua envolvendo o cessar-fogo. A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que seis pessoas morreram ontem em um bombardeio israelense contra um abrigo, o que aumentou para 400 o número de palestinos mortos por fogo israelense desde a entrada em vigor do acordo.

Israel acusa repetidamente o Hamas de violar a trégua, e seu Exército informou que três soldados morreram no território palestino desde outubro.

A declaração de hoje destacou os avanços na primeira fase do acordo de paz, entre eles o aumento da ajuda humanitária, a devolução dos reféns do Hamas, as retiradas parciais de tropas e a redução das hostilidades.