Trump quer formação do governo de Gaza antes do Natal

Presidente dos EUA, Donald Trump (Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Segundo publicação do portal Axios, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, almeja que antes do Natal seja realizada a formação do novo governo da Faixa de Gaza e, assim avance para a nova fase do seu plano de paz no enclave.

A primeira fase do plano caminha para o final, uma vez que a libertação dos reféns do Hamas está praticamente concluída, aguardando apenas o repatriamento dos restos mortais de um refém. O gabinete do primeiro-ministro de Israel informou que uma delegação israelense manteve conversações no Cairo na quinta-feira (04) com mediadores do cessar-fogo em Gaza sobre o regresso imediato do último refém mantido no enclave. O premiê Benjamin Netanyahu garantiu que fará todos os esforços para trazer de volta o corpo do jovem policial da unidade antiterrorista do seu país.

Já as fontes do portal também revelaram que Netanyahu viajará em breve para Washington para discutir esta segunda fase com Trump.

A segunda fase do plano de paz, assinado em outubro, prevê a composição de um governo tecnocrático sem representação do Hamas, além da criação de um Conselho de Paz, dirigida pelo próprio Trump, e composto por aproximadamente dez líderes de países árabes e ocidentais que supervisionarão a governança local, O conselho terá um órgão executivo que incluirá, entre outros, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e os conselheiros da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner.

Autoridades norte-americanas disseram à mídia que o grupo de liderança em Gaza será composto por 12 a 15 palestinos com experiência em gestão e negócios, que não estejam afiliados ao Hamas, ao partido Fatah ou qualquer outro movimento palestino. Alguns dos candidatos residem atualmente em Gaza e os demais já viveram na região e vão retornar.

Mas, esta fase ainda abrange a retirada das forças israelenses da maior parte de Gaza e o envio de uma Força Internacional de Estabilização (FIE), que já foi autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A reportagem do Axios adiantou que o Egito, Indonésia, Turquia e Azerbaijão estão preparados para contribuir com o contingente das tropas para a FIE.

A primeira fase começou em outubro com a implementação do cessar-fogo, e apesar de estar em vigor, desde então ataques israelenses resultaram na morte de mais de 300 palestinos.

Enquanto isso, o líder de uma milícia de oposição ao Hamas, Yasser Abu Shabab, foi morto hoje em um confronto interno em Gaza. Shabab comandava o grupo Popular Forces alegadamente armado e protegido por Tel Aviv e era conhecido como ‘agente israelense’ no território palestino.