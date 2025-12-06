° / °
Premiê do Catar diz que cessar-fogo em Gaza está em "momento crítico" e trabalha para 2ª fase

Estadão Conteúdo

Publicado: 06/12/2025 às 09:40

Esta imagem mostra um acampamento em meio aos escombros de edifícios destruídos no campo de Nuseirat, para palestinos deslocados, na região central da Faixa de Gaza, em 2 de dezembro de 2025. O cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro, permanece frágil, com Israel e o Hamas acusando-se mutuamente de violar os termos, enquanto a Faixa de Gaza continua em profunda crise humanitária. (Foto de Eyad Baba / AFP)/ AFP

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmou que o cessar-fogo em Gaza atingiu um "momento crítico" à medida que a primeira fase se aproxima do fim, em conferência neste sábado. Segundo ele, mediadores internacionais, liderados pelos EUA, estão trabalhando "para forçar o caminho a seguir" para a segunda fase para consolidar o acordo.

"O que acabamos de fazer é uma pausa. Ainda não podemos considerar isso um cessar-fogo", ponderou. "Um cessar-fogo não pode ser concluído a menos que haja uma retirada total das forças israelenses, que haja estabilidade de volta em Gaza, que as pessoas possam entrar e sair, o que não é o caso hoje", acrescentou.

Embora o cessar-fogo tenha interrompido os combates intensos da guerra de dois anos, autoridades de saúde de Gaza dizem que mais de 360 palestinos foram mortos por fogo israelense desde que a trégua entrou em vigor em outubro.

Não houve comentário imediato de Israel, mas o exército disse ter realizado uma série de ataques a palestinos que cruzaram as linhas de cessar-fogo para o território controlado por Israel em Gaza. Até o momento, os restos mortais de apenas um refém israelense ainda são mantidos por militantes na região.

fonte: Estadão Conteudo

