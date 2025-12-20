Lula realiza reuniões bilaterais à margem da Cúpula do Mercosul

Presidente Lula se reúne com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de duas reuniões bilaterais, neste sábado (20), à margem da 67ª Cúpula do Mercosul, realizada em Foz do Iguaçu. Na primeira delas, Lula se encontrou com o presidente do Panamá, José Raúl Mulino. Já a segunda segunda reunião foi realizada com o mandatário do Uruguai, Yamandú Orsi.

Segundo o governo federal, os presidentes do Brasil e do Panamá demonstraram estar satisfeitos com o progresso da implementação dos resultados da visita do presidente Mulino ao Brasil, ocorrida em agosto passado. Além disso, Mulino convidou Lula a participar do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, em 28 de janeiro do próximo ano.

Com o presidente uruguaio, um dos temas da reunião foi as obras de construção da segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, que devem ser iniciadas nos primeiros meses de 2026. Lula e Orsi, ainda de acordo com o governo federal, esperam que a licitação para a contratação de serviços de dragagem na hidrovia Uruguai-Brasil seja publicada nos próximos dias. O serviço sofreu atraso por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado.

