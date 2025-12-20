"Intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária", diz Lula
O presidente brasileiro se ofereceu esta semana para mediar a crise entre Estados Unidos e Venezuela a fim de encontrar uma saída diplomática e evitar um conflito armado
Publicado: 20/12/2025 às 11:55
Lula na 67ª Cúpula do Mercosul (EVARISTO SA / AFP)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste sábado (20), durante uma cúpula com seus homólogos do Mercosul, que uma guerra na Venezuela provocaria "uma catástrofe humanitária".
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conduz uma campanha de ataques contra embarcações de supostos traficantes de drogas em águas próximas à Venezuela e, na sexta-feira (19), não descartou uma guerra com o país caribenho.
"Passadas mais de quatro décadas desde a guerra das Malvinas, o continente americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extrarregional", disse Lula durante a cúpula de chefes de Estados do bloco sul-americano em Foz do Iguaçu.
"Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária", alertou Lula.
Os ataques dos Estados Unidos no Caribe deixaram até o momento pelo menos 104 mortos.
Questionado na sexta-feira, em uma entrevista por telefone à emissora NBC News, se descartava uma guerra, Trump respondeu: "Não descarto".
"Os limites do direito internacional estão sendo testados", disse Lula neste sábado.
O presidente brasileiro se ofereceu esta semana para mediar a crise entre Washington e Caracas a fim de encontrar uma saída diplomática e evitar um conflito armado.