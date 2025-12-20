'Espero que acordo entre Mercosul e União Europeia seja assinado em um mês', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Reprodução/ Govbr)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a 67ª Sessão Plenária da Cúpula do Mercosul , em Foz do Iguaçu, na manhã deste sábado (20), e citou a possibilidade de que o acordo entre o bloco e a União Europeia (UE) seja fechado em janeiro. A reunião acontece após o adiamento da assinatura e em meio à escalada de tensões entre os EUA e a Venezuela.

“O acordo será firmado e eu espero que seja assinado no primeiro mês da presidência do Paraguai, pelo companheiro Santiago Peña”, afirmou.

O acordo deveria ter sido assinado neste sábado (20). Em carta enviada a Lula, as lideranças da União Europeia reforçaram a intenção de concluir a assinatura do acordo de parceria com o Mercosul em janeiro.

"Gostaríamos de transmitir o nosso firme compromisso de proceder à assinatura do Acordo de Parceria UE-Mercosul e do Acordo Comercial Provisório no início de janeiro," diz o documento assinado pelos os presidentes do Conselho Europeu, António Costa e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A UE lamenta que a assinatura não possa ser realizada durante a cúpula que ocorre neste sábado, 20, em Foz do Iguaçu. O motivo do adiamento reside na "finalização de procedimentos internos necessários no Conselho para autorizar o ato oficial", explica a carta. Os líderes europeus garantiram, contudo, que estão trabalhando ativamente para concluir essas etapas sem demora