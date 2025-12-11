Em conversa com Maduro, Putin reafirma apoio à Venezuela ante crise com EUA

Segundo a presidência russa, ambos os líderes também confirmaram seu "compromisso mútuo" com a implementação de projetos russo-venezuelanos

Presidente russo, Vladimir Putin (ALEXANDER NEMENOV/POOL/AFP)

O presidente russo, Vladimir Putin, reafirmou seu apoio ao seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, por telefone nesta quinta-feira (11), ante a mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe e a apreensão de um petroleiro na costa da Venezuela.

"Vladimir Putin expressou solidariedade ao povo venezuelano e confirmou seu apoio à política do governo de Maduro, que visa proteger os interesses e a soberania nacional diante da crescente pressão externa", afirmou o Kremlin em um resumo da conversa.

Segundo a presidência russa, ambos os líderes também confirmaram seu "compromisso mútuo" com a implementação de projetos russo-venezuelanos, especialmente nos setores econômico, energético e comercial.

O governo Maduro informou pouco depois que os dois líderes "reafirmaram a natureza estratégica, sólida e crescente das relações bilaterais", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela.

Putin disse a Maduro que "os canais de comunicação direta entre as duas nações permanecem permanentemente abertos" e garantiu que a Rússia continuará apoiando a Venezuela em sua luta para afirmar sua soberania, o direito internacional e a paz em toda a América Latina, afirmou o comunicado.

Maduro, um aliado fiel de Putin, anunciou em maio uma nova reaproximação entre Moscou e Caracas com a assinatura de um tratado de cooperação.

Os Estados Unidos intensificaram suas medidas econômicas e militares para aumentar a pressão sobre o presidente venezuelano, a quem acusam de comandar um cartel de drogas, acusação que ele nega. Em entrevista recente, o presidente americano Donald Trump afirmou que os dias de Maduro estão "contados".

Maduro questiona as manobras americanas e alega que elas visam a uma mudança de regime para se apoderar das vastas reservas de petróleo da Venezuela.