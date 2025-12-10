° / °
Mundo
LITORAL VENEZUELANO

Venezuela acusa EUA de 'roubo descarado' de petroleiro no Caribe

A apreensão de um navio-petroleiro na costa da Venezuela foi confirmada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

AFP

Publicado: 10/12/2025 às 21:24

Seguir no Google News Seguir

Nicolas Maduro/Foto por FEDERICO PARRA / AFP

Nicolas Maduro (Foto por FEDERICO PARRA / AFP)

A Venezuela denunciou nesta quarta-feira (10) o "roubo descarado" de um navio-petroleiro apreendido pelos Estados Unidos, em meio à mobilização militar americana no Caribe, segundo um comunicado da chancelaria venezuelana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou mais cedo que forças americanas tinham apreendido um "grande petroleiro" diante do litoral da Venezuela.

Veja também:

"A Venezuela denuncia e repudia energicamente o que constitui um roubo descarado e um ato de pirataria internacional", indicou a chancelaria venezuelana. Caracas acusa os Estados Unidos de confessar o "assalto de um navio-petroleiro no Mar Caribe".

 

Caribe , EUA , venezuela
Mais de Mundo

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X