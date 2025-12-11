Zelensky estuda fazer referendo para conceder territórios à Rússia

Zelensky acolhe pela primeira vez a possível concessão de territórios a Rússia, no entanto avisou que isso não ocorrerá sem a realização de um referendo no país

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos EUA, Donald Trump (Mandel NGAN/AFP)

DP - COLABORADORA ISABEL ALVAREZ RIO (RJ)

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que foi discutido com os Estados Unidos a ideia de criar uma zona econômica livre em partes da Ucrânia, onde as tropas de Kiev se retirariam.

Zelensky acolhe pela primeira vez a possível concessão de territórios a Rússia, no entanto avisou que isso não ocorrerá sem a realização de um referendo no país.

O líder da Ucrânia ainda reiterou que entregou aos Estados Unidos um novo plano de paz, que revisou e atualizou a versão original elaborada pelos enviados norte-americanos do presidente Donald Trump.

Neste novo plano são apresentados 20 pontos ao invés de 28 como era anteriormente, no qual Zelensky destaca que as garantias de segurança e um acordo para a reconstrução da Ucrânia são pontos-chaves.