Ucrânia diz que revisou plano de paz e já enviou aos EUA

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky ( SERGEI SUPINSKY/AFP)

O governo ucraniano comunicou que já enviou um plano de paz revisto para Washington.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump também conversou hoje por telefone com líderes europeus. Trump discutiu a situação atual na Ucrânia com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler da Alemanha Friedrich Merz.

Segundo o líder norte-americano, o que está sendo solicitado ainda é uma reunião entre Zelensky e os EUA na Europa. Trump indicou que tomará uma decisão com base no que trouxerem de volta e adiantou que as conversações tiveram um teor forte.

Os líderes da Europa concordaram que este era um momento crítico para a Ucrânia e sua população, além da segurança de toda a região, segundo o relatório divulgado pelo Reino Unido. “O trabalho intensivo no plano de paz continua e continuará nos próximos dias”, diz o documento.

"Os líderes discutiram os últimos acontecimentos nas negociações de paz lideradas pelos EUA, saudando os esforços para alcançar uma paz justa e duradoura para a Ucrânia e para pôr fim à violência", afirmou o porta-voz de Starmer.

"Tivemos cerca de 40 minutos de discussão para avançar num assunto que preocupa a todos nós", mencionou Macron.

Já o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky informou que junto com a primeira-ministra ucraniana Yulia Svyrydenko discutiu sobre os planos para a reconstrução do seu país com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e outras autoridades norte-americanas de alto escalão. "Os princípios do documento econômico são completamente claros e estamos totalmente alinhados com o lado americano", acrescentou.

Zelensky ainda disse ter debatido com o parlamento ucraniano questões jurídicas e outras questões relacionadas com a possibilidade de realizar eleições e instou outros países, incluindo os Estados Unidos, a não exercerem pressão sobre o assunto. "Se os parceiros, incluindo o nosso principal parceiro em Washington, falam tanto e de forma tão específica sobre as eleições na Ucrânia, sobre eleições sob a lei marcial, então temos de dar respostas jurídicas ucranianas a todas as perguntas e dúvidas. Não é fácil, e pressão sobre esta questão não é definitivamente aquilo de que precisamos", apontou.

Além disso, nesta quarta-feira (10), o ministro da Defesa ucraniano Denys Shmybal durante o Fórum de Segurança de Aspen, em Washington, declarou que Kiev está pronta para discutir a paz, porém um cessar-fogo deve preceder qualquer negociação.