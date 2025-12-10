Trump diz que EUA se apoderou de petroleiro em frente a litoral da Venezuela

Apreensão ocorre em meio ao aumento das tensões entre Washington e Caracas.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Os Estados Unidos apreenderam um grande navio petroleiro na costa da Venezuela, afirmou o presidente americano Donald Trump nesta quarta-feira (10), em meio ao aumento das tensões entre Washington e Caracas.

"Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande petroleiro, muito grande — o maior já apreendido, na verdade", disse Trump a jornalistas.

"E outras coisas estão acontecendo, vocês verão mais adiante", acrescentou, no início de uma mesa-redonda com empresários e altos funcionários.