Musk diz que União Europeia 'deveria ser abolida' após multa imposta ao X

Elon Musk é proprietário da rede social X, antigo Twitter (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

O magnata Elon Musk, dono da rede social X, afirmou neste sábado (8/12) que a União Europeia (UE) "deveria ser abolida" após o anúncio de uma multa de 120 milhões de euros (R$ 747 milhões) aplicada à plataforma.

Após uma investigação de grande repercussão, a rede, propriedade da pessoa mais rica do mundo, foi multada na sexta-feira por violar as normas digitais do bloco europeu.

A sanção foi criticada pela administração de Donald Trump, cujo governo se alinhou a Musk no início do mandato para reduzir a força de trabalho federal e cortar gastos nos Estados Unidos, antes de ambos entrarem em divergências.

"A UE deveria ser abolida e a soberania devolvida aos países individuais, para que os governos possam representar melhor seus cidadãos", escreveu Musk em sua conta no X, que possui cerca de 230 milhões de seguidores.

Quando um usuário republicou o comentário de Musk, ele respondeu: "Falo sério. Não estou brincando."

"Adoro a Europa, mas não o monstro burocrático que é a UE", acrescentou o magnata em outra publicação.

A multa contra o X é a primeira imposta pela Comissão Europeia no âmbito do Regulamento de Serviços Digitais (DSA), uma lei aprovada há dois anos para combater conteúdos ilegais e perigosos online.

A Comissão afirmou que o X violou a obrigação de transparência prevista no DSA.

As violações incluem o design enganoso do "selo de verificação azul" da plataforma, que supostamente certifica as fontes de informação, e a falta de acesso a dados públicos para pesquisadores, segundo a Comissão.

O X também não foi suficientemente transparente sobre sua publicidade, acrescentou o órgão europeu.